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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 22:22
flysoulfly Для мене найближчий Радіус це банкомат Акорда.
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Додано: Сер 12 чер, 2024 15:59
Об'єднана мережа банкоматів Радіус
greenozon написав: ihorsic написав:
Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃
дійсно
якийсь доісторичний список
де є актуалочка?
цікаво зрівняти наскільки всохла мережа
:
ПуАТ КБ "Акордбанк"
АТ "Альтбанк"
АТ "Банк 3/4"
АТ "Банк Кредит Дніпро"
АТ "Банк Портал"
АТ "Східно-український банк "Грант"
АТ "Європромбанк"
АТ "Кредобанк"
АТ АКБ "Львів"
АТ "МетаБанк"
АТ "Мотор-Банк"
ПАТ "МТБ Банк"
АТ "Перший Інвестиційний Банк"
АТ "Перший Український Міжнародний Банк"
АТ "АБ "Радабанк"но это не точно
flysoulfly написав:
Пам'ятаю, що в якомусь мені казали, що їхній банк щойно вийшов з мережі Радіус, хоча ще був там написаний
з досі живих банків - "Полтава Банк", мабуть
, вийшов з цієї мережі
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Додано: Вів 18 чер, 2024 10:45
майже всі депозитні ставки -1%
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:25
flysoulfly написав:
майже всі депозитні ставки -1%
"нє дождалáсь..."©
А я вчора встиг.... 😃😃😃
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:55
ihorsic написав: flysoulfly написав:
майже всі депозитні ставки -1%
"нє дождалáсь..."©
А я вчора встиг.... 😃😃😃
А я позавчора...
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Додано: Нед 07 лип, 2024 17:17
Писали, що з ПБ на Раду можна без комісії переказувати. На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" П24 і там було поповнення за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там видає коміс.
Колеги, то як без коміс?
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