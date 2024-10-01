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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59

  Hella написав:С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.


Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
iurii44
 
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  #<1 ... 48495051
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