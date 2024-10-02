Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59
Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:25
Я посчитала по сумме вклада, у меня получилось в грн меньше.
Может быть, дело в том, что у меня вклады с ежемесячной выплатой, а не в конце, 15,5%, а не 16%.
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