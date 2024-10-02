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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59

  Hella написав:С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.


Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:25

  iurii44 написав:
  Hella написав:С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.


Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.


Я посчитала по сумме вклада, у меня получилось в грн меньше.
Может быть, дело в том, что у меня вклады с ежемесячной выплатой, а не в конце, 15,5%, а не 16%.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:21

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka


опіздали вони,

хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підземку"

Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту. А мінімальна сума депозиту 1000 гр. дає можливість широкому загалу підтримати 3-тю штурмову. Ясно, що 1000 гр. це крапля в морі. Але ж море складається з крапель...
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:27

  nord написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka


опіздали вони,

хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підземку"
Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту
з цим новим депо є ще нюанс - потрібні ТІЛЬКИ "НОВІ ГРОШІ"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:10

Re: Радабанк

Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.

Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?

АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.
Hella
 
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