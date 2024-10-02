Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59
Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:25
Я посчитала по сумме вклада, у меня получилось в грн меньше.
Может быть, дело в том, что у меня вклады с ежемесячной выплатой, а не в конце, 15,5%, а не 16%.
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:21
Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту. А мінімальна сума депозиту 1000 гр. дає можливість широкому загалу підтримати 3-тю штурмову. Ясно, що 1000 гр. це крапля в морі. Але ж море складається з крапель...
Додано: Сер 02 жов, 2024 16:27
з цим новим депо є ще нюанс - потрібні ТІЛЬКИ "НОВІ ГРОШІ"
Додано: Сер 02 жов, 2024 17:10
Re: Радабанк
Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.
Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?
АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.
Додано: Сер 02 жов, 2024 23:19
Так и есть. Если деньги не отлежались 30 дней, то на них открывать невозможно. Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
Додано: Чет 03 жов, 2024 00:55
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