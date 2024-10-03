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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59
Hella написав:
С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.
Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше
, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
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iurii44
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Додано: Сер 02 жов, 2024 13:25
iurii44 написав: Hella написав:
С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.
Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше
, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
Я посчитала по сумме вклада, у меня получилось в грн меньше.
Может быть, дело в том, что у меня вклады с ежемесячной выплатой, а не в конце, 15,5%, а не 16%.
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Hella
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:21
flysoulfly написав:
опіздали вони,
хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підзе
мку"
Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту. А мінімальна сума депозиту 1000 гр. дає можливість широкому загалу підтримати 3-тю штурмову. Ясно, що 1000 гр. це крапля в морі. Але ж море складається з крапель...
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nord
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Додано: Сер 02 жов, 2024 16:27
nord написав: flysoulfly написав:
опіздали вони,
хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підзе
мку"
Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту
з цим новим депо є ще нюанс - потрібні ТІЛЬКИ "НОВІ ГРОШІ"
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 жов, 2024 17:10
Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.
Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?
АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.
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Hella
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Додано: Сер 02 жов, 2024 23:19
Hella написав:
Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.
Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?
АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.
Так и есть. Если деньги не отлежались 30 дней, то на них открывать невозможно. Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
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deneg net
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Додано: Чет 03 жов, 2024 00:55
deneg net написав:
Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
не, такая схема не работает.
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flysoulfly
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:40
flysoulfly написав: deneg net написав:
Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
не, такая схема не работает.
Всё работает, но есть ньюанс.
Нужно попробовать открыть депозит под 17%. Система напишет какая сумма денег у вас не является новыми деньгами. Вот на эту сумму нужно открыть обычный депозит, а потом можно открывать под 17% на новые деньги.
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deneg net
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