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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:59

  Hella написав:С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.


Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:25

  iurii44 написав:
  Hella написав:С новыми процентами вклада и новыми налогами (если будет 23%) получается чуть меньше, чем со старыми процентами и старыми налогами. Но в других банках хуже.


Hella ошиблась
С новыми процентами вклада 17% и новыми налогами (если будет 23%) 0,77 получается 13,09% чистыми за год чуть больше, чем со старыми процентами 16% и старыми налогами 0,805 чистыми за год выходило 12,88%.


Я посчитала по сумме вклада, у меня получилось в грн меньше.
Может быть, дело в том, что у меня вклады с ежемесячной выплатой, а не в конце, 15,5%, а не 16%.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:21

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka


опіздали вони,

хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підземку"

Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту. А мінімальна сума депозиту 1000 гр. дає можливість широкому загалу підтримати 3-тю штурмову. Ясно, що 1000 гр. це крапля в морі. Але ж море складається з крапель...
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:27

  nord написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Депозит «під3мка»
Оформлюйте депозит під 17% річних у гривні на строк 3 місяці та отримуйте підвищений дохід.

https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-pidtrymka


опіздали вони,

хоч трохи заздалегідь треба було анонсувати підвищення %
бо люди перейшли в валюту, а не чекали "Підземку"
Ну не всі ж кошти люди перевклали в валюту
з цим новим депо є ще нюанс - потрібні ТІЛЬКИ "НОВІ ГРОШІ"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:10

Re: Радабанк

Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.

Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?

АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:19

  Hella написав:Как интересно!
Сначала ничего на это не указывает. Но:
3.2.
Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.

Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.
Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?

АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.

Так и есть. Если деньги не отлежались 30 дней, то на них открывать невозможно. Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 00:55

  deneg net написав:Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.

не, такая схема не работает.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:40

  flysoulfly написав:
  deneg net написав:Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.

не, такая схема не работает.

Всё работает, но есть ньюанс.
Нужно попробовать открыть депозит под 17%. Система напишет какая сумма денег у вас не является новыми деньгами. Вот на эту сумму нужно открыть обычный депозит, а потом можно открывать под 17% на новые деньги.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:51

Re: Радабанк

В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 21:33

  Hella написав:В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...

Это если у вас не было поступления денег на любых счетах менее 30 дней назад. Если на любой счёт поступали деньги, и не прошло ещё 30 дней с момента когда они попали на счёт, то под 17% акционный не откроете. Сначала надо будет открыть обычный депо на сумму денег, которые попали на счета менее 30 дней назад, а потом даст открыть акционный под 17%
deneg net
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