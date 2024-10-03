Додано: Сер 02 жов, 2024 17:10

Как интересно!

Сначала ничего на это не указывает. Но:

3.2.

Умови оформлення - загальна сума залишків на дату розміщення вкладу на депозитах в гривні перевищує загальну суму залишків на депозитах в гривні на дату розміщення вкладу мінус 30 календарних днів.



Проверила линейку депозитов в приложении, депозит под 17% есть, без всяких условий.

Если бы были нужны именно "новые деньги", так бы и написали?



АПД. Позвонила по телефону, таки нужно, чтобы перерыв между вкладами был в 30 дней. Если переоформлять в приложении закончившийся вклад на 17%, по словам сотрудника, выдаст ошибку.