|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:03
Hella написав:
В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...
Аккорд так працює тепер з Радою і Юнекс
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17919
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему