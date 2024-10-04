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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:03

  Hella написав:В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...

Аккорд так працює тепер з Радою і Юнекс
sens
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  #<1 ... 49505152
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