Аккорд так працює тепер з Радою і Юнекс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:03
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:52
Закінчився конвертдепо в $. На гарячці пропонують телефонувати на відділення (Київ) і запитувати: чи є $? Мовляв "замовлення, підкріплення, інкасо нема, лише з приносу". Здивувався, адже за законом банку дається 3 роб.дні на виконання заявки.
Які є інші методи отримати раніше?
Думаю, подати касову заявку-вимогу і через 3 доби "поставити їх на лічільник", раніше це діяло, принаймні з "Сенсом": в той же день погоджувались виплатити в зазначені у вимозі дати, які були датами закінчення депо.
Може ще щось порадите?
Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54
Re: Радабанк
Дуже поганий знак. Раніше видавали взагалі без проблем. Всі банки смертники з цього починали.
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:28
ihorsic У відділенні пообіцяли виплатити все без проблем "нормальними купюрами" в межах ліміту щодня. Подивимось як вийде
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:10
Visky
Тут гарячка переважно відбита на голову.. живе своїм життям..
Завжди віддавали у відділенні, ще й передзвонювали самі для уточнення намірів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 23:35
Viz Так, дійсно, без проблем видали пайку новими. Сподіваюсь, що так буде щодня до видачі всієї суми.
|