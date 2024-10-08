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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:03

  Hella написав:В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...

Аккорд так працює тепер з Радою і Юнекс
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:52

Закінчився конвертдепо в $. На гарячці пропонують телефонувати на відділення (Київ) і запитувати: чи є $? Мовляв "замовлення, підкріплення, інкасо нема, лише з приносу". Здивувався, адже за законом банку дається 3 роб.дні на виконання заявки.
Які є інші методи отримати раніше?
Думаю, подати касову заявку-вимогу і через 3 доби "поставити їх на лічільник", раніше це діяло, принаймні з "Сенсом": в той же день погоджувались виплатити в зазначені у вимозі дати, які були датами закінчення депо.
Може ще щось порадите?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54

Re: Радабанк

Дуже поганий знак. Раніше видавали взагалі без проблем. Всі банки смертники з цього починали.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:28

ihorsic У відділенні пообіцяли виплатити все без проблем "нормальними купюрами" в межах ліміту щодня. Подивимось як вийде
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:10

Visky

Тут гарячка переважно відбита на голову.. живе своїм життям..

Завжди віддавали у відділенні, ще й передзвонювали самі для уточнення намірів.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:35

Viz Так, дійсно, без проблем видали пайку новими. Сподіваюсь, що так буде щодня до видачі всієї суми.
Visky
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