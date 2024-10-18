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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:03
Hella написав:
В принципе, если закончился депозит в другом банке, можно снять оттуда и перенести сюда ). Ну а потом, когда закончится другой депозит в этом, либо оставить, либо перенести в предыдущий...
Аккорд так працює тепер з Радою і Юнекс
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sens
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:52
Закінчився конвертдепо в $. На гарячці пропонують телефонувати на відділення (Київ) і запитувати: чи є $? Мовляв "замовлення, підкріплення, інкасо нема, лише з приносу". Здивувався, адже за законом банку дається 3 роб.дні на виконання заявки.
Які є інші методи отримати раніше?
Думаю, подати касову заявку-вимогу і через 3 доби "поставити їх на лічільник", раніше це діяло, принаймні з "Сенсом": в той же день погоджувались виплатити в зазначені у вимозі дати, які були датами закінчення депо.
Може ще щось порадите?
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Visky
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54
Дуже поганий знак. Раніше видавали взагалі без проблем. Всі банки смертники з цього починали.
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ihorsic
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:28
ihorsic У відділенні пообіцяли виплатити все без проблем "нормальними купюрами" в межах ліміту щодня. Подивимось як вийде
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Visky
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Додано: Пон 07 жов, 2024 21:10
Visky
Тут гарячка переважно відбита на голову.. живе своїм життям..
Завжди віддавали у відділенні, ще й передзвонювали самі для уточнення намірів.
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Viz
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Додано: Вів 08 жов, 2024 23:35
Viz Так, дійсно, без проблем видали пайку новими. Сподіваюсь, що так буде щодня до видачі всієї суми.
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Visky
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:39
аппки лежать
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flysoulfly
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Додано: Суб 12 жов, 2024 16:30
deneg net написав: flysoulfly написав: deneg net написав:
Обойти можно если занести свежак, открыть депо, а потом снять старую деньгу, которая ещё не отлежалась 30 дней, и открыть на неё невозможно.
не, такая схема не работает.
Всё работает, но есть ньюанс.
Нужно попробовать открыть депозит под 17%. Система напишет какая сумма денег у вас не является новыми деньгами. Вот на эту сумму нужно открыть обычный депозит, а потом можно открывать под 17% на новые деньги.
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
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nord
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:45
nord Мне написали, что это не "новые деньги".
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Hella
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:58
nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
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greenozon
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