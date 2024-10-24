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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:09

  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
nord
 
Повідомлень: 492
З нами з: 25.07.22
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41

  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

:evil: аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми
flysoulfly
 
Повідомлень: 5472
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:09

  nord написав:
  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.

Не вийшло...
nord
 
Повідомлень: 492
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
  #<1 ... 50515253
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