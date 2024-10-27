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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:09
greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41
greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:09
nord написав: greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
Не вийшло...
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:23
ех, гарна замануха, а в рекламі ні слова проце
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