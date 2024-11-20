RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:09

  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
nord
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41

  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

:evil: аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми
flysoulfly
 
Повідомлень: 5537
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:09

  nord написав:
  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.

Не вийшло...
nord
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:23

ех, гарна замануха, а в рекламі ні слова проце :)
greenozon
 
Повідомлень: 16681
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:28

  greenozon написав:ех, гарна замануха, а в рекламі ні слова проце :)

На те вона й реклама. :wink:
nord
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:19

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:
  nord написав:Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.

мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

:evil: аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми

А що робите, коли потрбно вивести кошти на інший банк? Без коміса лише ж нал так тут і залишилося?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 02.09.19
Подякував: 351 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:36

1finanсier тільки готівка.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 17:48

  nord написав:
  nord написав:
  greenozon написав:]
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти

Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.

Не вийшло...

Так до кінця й не зрозумів умови вкладу. Все якось нечітко.
nord
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:12

Re: Радабанк

Подскажите, пожалуйста, какая здесь карта открывается при удаленной регистрации через Дию? Смс или еще какие-то услуги есть обязательно платные? Их можно удаленно отключить, чтобы карта была бесплатной в использовании или только отделение надо посещать?
vovareuckij
 
Повідомлень: 323
З нами з: 19.06.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 23:44

  nord написав:
  nord написав:
  nord написав:[quote
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.

Не вийшло...

Так до кінця й не зрозумів умови вкладу. Все якось нечітко.


Можно открыть только одну эту подЗемку под 17% для одного клиента в период акции или как?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 19.03.09
Подякував: 151 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4379)
20.11.2024 23:46
Ринок ОВДП (7028)
20.11.2024 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.