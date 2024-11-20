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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:09
greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41
greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми
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flysoulfly
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:09
nord написав: greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
Не вийшло...
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:23
ех, гарна замануха, а в рекламі ні слова проце
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greenozon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:19
flysoulfly написав:
greenozon написав: nord написав:
Вчора закінчився депозит. В застосунку без жодних пригод оформив під 17%.
мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
аналогічно
декілька спроб у різний час на різні суми
А що робите, коли потрбно вивести кошти на інший банк? Без коміса лише ж нал так тут і залишилося?
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1finanсier
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:36
1finanсier тільки готівка.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 17:48
nord написав: nord написав: greenozon написав:
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мені на гроші від завершеного депо додаток відкрити оцей від 17% не дав, щось там пробулькав про інші кошти
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
Не вийшло...
Так до кінця й не зрозумів умови вкладу. Все якось нечітко.
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nord
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Додано: Вів 12 лис, 2024 15:12
Подскажите, пожалуйста, какая здесь карта открывается при удаленной регистрации через Дию? Смс или еще какие-то услуги есть обязательно платные? Их можно удаленно отключить, чтобы карта была бесплатной в использовании или только отделение надо посещать?
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vovareuckij
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Додано: Сер 20 лис, 2024 23:44
nord написав: nord написав: nord написав:
[quote
Завтра закінчується ще один депозит. Спробую отримати 17%. Відпишусь.
Не вийшло...
Так до кінця й не зрозумів умови вкладу. Все якось нечітко.
Можно открыть только одну эту подЗемку под 17% для одного клиента в период акции или как?
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emeta
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