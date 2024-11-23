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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:12
Новими коштами можна декілька відкрити
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Housane
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Додано: Суб 23 лис, 2024 14:16
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
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ihorsic
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Додано: Суб 23 лис, 2024 17:29
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
ПУМБ, Мотор банк. Шукайте банкомати мережі Радіус
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Hemi
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Додано: Суб 23 лис, 2024 20:55
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
ПУМБ, Аккорд, Кредо, МТБ.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:05
Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
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ihorsic
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- Повідомлень: 1326
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
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