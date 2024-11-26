|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:12
Новими коштами можна декілька відкрити
-
Housane
-
1
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 02.03.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 14:16
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 17:29
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
ПУМБ, Мотор банк. Шукайте банкомати мережі Радіус
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 20:55
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
ПУМБ, Аккорд, Кредо, МТБ.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 23:05
Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 19:15
ihorsic написав:
Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
начебто, ПУМБ тільки 3000 грн. видає з карток "партнерів"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5544
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1761 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 25 лис, 2024 06:56
flysoulfly написав: ihorsic написав:
Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
начебто, ПУМБ тільки 3000 грн. видає з карток "партнерів"
Знімав по банкоматах ПУМБу на початку року- еміричним шляхом визначив , що дві операції зняття на один банкомат на добу і не більше 10000 за раз. Але зараз може і по іншому. ПУМБ може змінювати умови і налаштування хоч кожного дня.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31
оплата за смски 20 грн месяц обязательная или как-то отключается?
-
vovareuckij
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 19.06.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir
, wolt450
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|