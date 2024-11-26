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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:12

Новими коштами можна декілька відкрити
Housane
1
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:16

Re: Радабанк

Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?
ihorsic
 
Повідомлень: 1328
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 17:29

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?

ПУМБ, Мотор банк. Шукайте банкомати мережі Радіус
Hemi
 
Повідомлень: 245
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 20:55

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка. В яких банкоматах можна знайти гроші без комісії з Радівсткої карти?

ПУМБ, Аккорд, Кредо, МТБ.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1618
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:05

Re: Радабанк

Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
ihorsic
 
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Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:15

  ihorsic написав:Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
начебто, ПУМБ тільки 3000 грн. видає з карток "партнерів"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5544
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 06:56

  flysoulfly написав:
  ihorsic написав:Всім дякую. ПУМБа вже достатньо....
начебто, ПУМБ тільки 3000 грн. видає з карток "партнерів"

Знімав по банкоматах ПУМБу на початку року- еміричним шляхом визначив , що дві операції зняття на один банкомат на добу і не більше 10000 за раз. Але зараз може і по іншому. ПУМБ може змінювати умови і налаштування хоч кожного дня.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 00:31

оплата за смски 20 грн месяц обязательная или как-то отключается?
vovareuckij
 
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