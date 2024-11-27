та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.
Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.
Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:21
та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.
Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.
Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 )
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