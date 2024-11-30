RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:21

  1finanсier написав:Все ж вважаю, що практика краще ніж теорія від консультантів банків)
Нещодавно мені на горячці казали, що
та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.

Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.


Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 :evil: )
flysoulfly
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:53

Re: Радабанк

Добрый день!
Как будут считаться налоги на доходы? В ТАСе все проценты, какого бы числа не был заключен договор, выплачиваются первого числа, тут все понятно, за ноябрь по старому.
А вот в Раде как, если часть депозита приходится на прошлый месяц, а налог повышается с 1 декабря? Вот за один срок выплаты процентов 2-го числа.
Hella
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 25.08.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.