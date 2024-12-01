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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:21

  1finanсier написав:Все ж вважаю, що практика краще ніж теорія від консультантів банків)
Нещодавно мені на горячці казали, що
та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.

Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.


Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 :evil: )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:53

Re: Радабанк

Добрый день!
Как будут считаться налоги на доходы? В ТАСе все проценты, какого бы числа не был заключен договор, выплачиваются первого числа, тут все понятно, за ноябрь по старому.
А вот в Раде как, если часть депозита приходится на прошлый месяц, а налог повышается с 1 декабря? Вот за один срок выплаты процентов 2-го числа.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:01

  Housane написав:Новими коштами можна декілька відкрити
не можна вже.

немає такого депозиту серед доступних до відкриття
flysoulfly
 
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