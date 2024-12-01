та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.
Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.
Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:21
та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.
Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.
Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7 )
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:53
Re: Радабанк
Добрый день!
Как будут считаться налоги на доходы? В ТАСе все проценты, какого бы числа не был заключен договор, выплачиваются первого числа, тут все понятно, за ноябрь по старому.
А вот в Раде как, если часть депозита приходится на прошлый месяц, а налог повышается с 1 декабря? Вот за один срок выплаты процентов 2-го числа.
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:01
Додано: Нед 01 гру, 2024 23:51
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