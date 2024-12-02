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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:21
1finanсier написав:
Все ж вважаю, що практика краще ніж теорія від консультантів банків)
Нещодавно мені на горячці казали, що
та і я зовсім не проти. Мені самому більш цікавий досвід практика.
Відпішіться тут, будь ласка, як пройде.
Цікаво також, скільки РЕАЛЬНО загалом на добу Рада дасть зняти
в банкоматах"партнерів" /своєму банкоматі (працюючому не 24/7
)
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flysoulfly
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:53
Добрый день!
Как будут считаться налоги на доходы? В ТАСе все проценты, какого бы числа не был заключен договор, выплачиваются первого числа, тут все понятно, за ноябрь по старому.
А вот в Раде как, если часть депозита приходится на прошлый месяц, а налог повышается с 1 декабря? Вот за один срок выплаты процентов 2-го числа.
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Hella
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:01
Housane написав:
Новими коштами можна декілька відкрити
не можна вже.
немає такого депозиту серед доступних до відкриття
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flysoulfly
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:51
flysoulfly написав: Housane написав:
Новими коштами можна декілька відкрити
не можна вже.
немає такого депозиту серед доступних до відкриття
підтверджую, інформація була актуальна у листопаді, зараз оформлення цього вкладу неможливо. Кажуть буде якийсь новий з 2 грудня, хоча і ставка буде меньшою
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Lost
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Додано: Пон 02 гру, 2024 11:56
Lost написав:
Кажуть буде якийсь новий з 2 грудня, хоча і ставка буде меньшою
ось і 2 грудня: нового немає
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flysoulfly
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:13
flysoulfly написав: Lost написав:
Кажуть буде якийсь новий з 2 грудня, хоча і ставка буде меньшою
ось і 2 грудня: нового немає
чекайте, казали буде якийсь під 16,5%, щодо терміну та сум не цікавився
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:15
flysoulfly, якщо цікаво, спробуйте завітати до відділення або зателефонувати
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