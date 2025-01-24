|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:42
Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло...
бардак.
З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.
Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 гру, 2024 11:58
flysoulfly написав:
Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло...
бардак.
З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.
Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси"
Я "мінусів" не виявив.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 30 гру, 2024 21:23
Чи можна з Радівсткої карти зняти гроші в приватні без комісії?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1339
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 21:27
ihorsic написав:
Чи можна з Радівсткої карти зняти гроші в приватні без комісії?
ще раз:
з якої саме картки (тариф)?
де?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 14 січ, 2025 14:55
комісію за купівлю валюти онлайн у RВ24 Радабанк не скасовував?
(щось після всяких оновлень в мене їхня аппка не повністю показує той рядок тексту
)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 03:22
flysoulfly написав:
Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло...
бардак.
З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.
Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси"
У них и тянучка p2p своя без комис появилась вроде бы на MultiCard
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:31
Мда, я такого ще не бачив в жодному банку. Оформив 3 MULTIcard в 3 валютах, гривня і долар до кінця 27 року, а євро.... ДО 06/25, КАРЛ! Тільки помітив, бо оформлення зайняло аж 40 хвилин, я вже просто не дивився коли отримував, тільки звірив номери карток. А, ну і напарили кредитку, куди ж без цього, для плану, але так як мене обслуговували в обід (зайшов за 15 хвилин до обіду), то вже погодився, хай буде, може колись щось цікаве по ній буде.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3183
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3661 раз.
- Подякували: 5908 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:32
emeta написав: flysoulfly написав:
Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло...
бардак.
З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.
Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси"
У них и тянучка p2p своя без комис появилась вроде бы на MultiCard
це ж було вже © на депозитку.
Мультіка ще не перевіряв.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5760
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00
Striker написав:
Мда, я такого ще не бачив в жодному банку. Оформив 3 MULTIcard в 3 валютах, гривня і долар до кінця 27 року, а євро.... ДО 06/25, КАРЛ! Тільки помітив, бо оформлення зайняло аж 40 хвилин, я вже просто не дивився коли отримував, тільки звірив номери карток. А, ну і напарили кредитку, куди ж без цього, для плану, але так як мене обслуговували в обід (зайшов за 15 хвилин до обіду), то вже погодився, хай буде, може колись щось цікаве по ній буде.
аналогічно
переоформлював колись 3 депозитні картки, 3 валюти
дали нові, дати у всіх дуже різні, відрізнялись на роки! ))
незрозуміло як таке взагалі можливо, адже каркти неіменні
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16381
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|