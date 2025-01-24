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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:42

Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло... :evil: бардак.

З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.

Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси" :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 11:58

  flysoulfly написав:Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло... :evil: бардак.

З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.

Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси" :?:

Я "мінусів" не виявив.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:23

Re: Радабанк

Чи можна з Радівсткої карти зняти гроші в приватні без комісії?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:27

  ihorsic написав:Чи можна з Радівсткої карти зняти гроші в приватні без комісії?
ще раз:
з якої саме картки (тариф)?
де?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 14:55

комісію за купівлю валюти онлайн у RВ24 Радабанк не скасовував?
(щось після всяких оновлень в мене їхня аппка не повністю показує той рядок тексту :evil: )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 03:22

  flysoulfly написав:Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло... :evil: бардак.

З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.

Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси" :?:


У них и тянучка p2p своя без комис появилась вроде бы на MultiCard
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:31

Мда, я такого ще не бачив в жодному банку. Оформив 3 MULTIcard в 3 валютах, гривня і долар до кінця 27 року, а євро.... ДО 06/25, КАРЛ! Тільки помітив, бо оформлення зайняло аж 40 хвилин, я вже просто не дивився коли отримував, тільки звірив номери карток. А, ну і напарили кредитку, куди ж без цього, для плану, але так як мене обслуговували в обід (зайшов за 15 хвилин до обіду), то вже погодився, хай буде, може колись щось цікаве по ній буде.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:32

  emeta написав:
  flysoulfly написав:Комусь прийшло сповіщення про зміни тарифу у всіх валютах карток"Депозит" на "MultiCard" з 15.01.25, комусь - не прийшло... :evil: бардак.

З "плюсів" (маленьких) - нарешті буде хоч якийся безготівковий вихід без комісії:
СЕП 10 000грн/міс. + р2р 10 000грн/міс.

Може хтось дочитався: чи з'являться якісь "мінуси" :?:


У них и тянучка p2p своя без комис появилась вроде бы на MultiCard
це ж було вже © на депозитку.
Мультіка ще не перевіряв.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00

  Striker написав:Мда, я такого ще не бачив в жодному банку. Оформив 3 MULTIcard в 3 валютах, гривня і долар до кінця 27 року, а євро.... ДО 06/25, КАРЛ! Тільки помітив, бо оформлення зайняло аж 40 хвилин, я вже просто не дивився коли отримував, тільки звірив номери карток. А, ну і напарили кредитку, куди ж без цього, для плану, але так як мене обслуговували в обід (зайшов за 15 хвилин до обіду), то вже погодився, хай буде, може колись щось цікаве по ній буде.


аналогічно
переоформлював колись 3 депозитні картки, 3 валюти
дали нові, дати у всіх дуже різні, відрізнялись на роки! ))
незрозуміло як таке взагалі можливо, адже каркти неіменні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:27

greenozon
Это именно потому, что неименные. Они выпускаются пачками, а потом выдаются по мере надобности. Если в выпуском переборщили, карта жо выдачи лежит почти весь срок действия. Именные всегда свежие.
Сибарит
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