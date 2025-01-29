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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:23
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
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tarasum
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Додано: Сер 29 січ, 2025 07:06
tarasum написав:
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
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sens
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Додано: Сер 29 січ, 2025 10:24
sens написав: tarasum написав:
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
мав аналогічну ситуацію, похід в банку і перевипуск карт вирішив питання
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greenozon
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