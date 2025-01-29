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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:23

Re: Радабанк

Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:06

  tarasum написав:Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт

Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:24

  sens написав:
  tarasum написав:Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт

Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.


мав аналогічну ситуацію, похід в банку і перевипуск карт вирішив питання
greenozon
 
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