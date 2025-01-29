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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:23

Re: Радабанк

Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:06

  tarasum написав:Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт

Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:24

  sens написав:
  tarasum написав:Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт

Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.


мав аналогічну ситуацію, похід в банку і перевипуск карт вирішив питання
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:34

Поспілкувався з підтримкою.
1. Картка, яка закінчиться 06/25 буде працювати й далі, крім оплати в інтернеті.
2. Перевипуск після закінчення строку картки - безкоштовно.
3. Комісія на зняття в касі відсутня, комісія на валютообмін у мобільному додатку 0.5%.
4. При поповненні по реквізитам/р2р з іншого банку буде комісія 0.7%. Без комісії можна поповнити власною тянучкою.
5. З приводу того чи відразу гроші будуть на рахунку після поповнення тянучкою. Загалом, впродовж 1 дня зарахування, але по регламенту 3 дні може бути. З приводу овердрафту, якщо відразу купити валюту на 3-місячне депо.
Овердрафт це кредитний ліміт. Встановлення кредитного ліміту відсутнє по вашій карті.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:41

  Striker написав:5. З приводу того чи відразу гроші будуть на рахунку після поповнення тянучкою. Загалом, впродовж 1 дня зарахування, але по регламенту 3 дні може бути.

На практике это обычно занимает около 10 минут.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:44

  Сибарит написав:На практике это обычно занимает около 10 минут.

Прекрасно. Головне, щоб банк, з якого тягнуть, не блокував за такі перекази, якщо суми немалі.
Striker
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