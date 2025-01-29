|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:23
Re: Радабанк
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:06
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:24
мав аналогічну ситуацію, похід в банку і перевипуск карт вирішив питання
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:34
Поспілкувався з підтримкою.
1. Картка, яка закінчиться 06/25 буде працювати й далі, крім оплати в інтернеті.
2. Перевипуск після закінчення строку картки - безкоштовно.
3. Комісія на зняття в касі відсутня, комісія на валютообмін у мобільному додатку 0.5%.
4. При поповненні по реквізитам/р2р з іншого банку буде комісія 0.7%. Без комісії можна поповнити власною тянучкою.
5. З приводу того чи відразу гроші будуть на рахунку після поповнення тянучкою. Загалом, впродовж 1 дня зарахування, але по регламенту 3 дні може бути. З приводу овердрафту, якщо відразу купити валюту на 3-місячне депо.
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:41
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:44
Додано: Чет 30 січ, 2025 01:14
Зараз переглядають цей форум: alibob, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|