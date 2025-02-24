|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:23
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 29 січ, 2025 07:06
tarasum написав:
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18053
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:24
sens написав: tarasum написав:
Обмін валют в радабанк з комісією? Є відкрита мультикарт
Є депозит в євро і є закрита банком картка , було авто пролонгація ще на рік , картка зникла - немає в закритих також. Буду з 8 ранку вивчати питання.
мав аналогічну ситуацію, похід в банку і перевипуск карт вирішив питання
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16431
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:34
Поспілкувався з підтримкою.
1. Картка, яка закінчиться 06/25 буде працювати й далі, крім оплати в інтернеті.
2. Перевипуск після закінчення строку картки - безкоштовно.
3. Комісія на зняття в касі відсутня, комісія на валютообмін у мобільному додатку 0.5%.
4. При поповненні по реквізитам/р2р з іншого банку буде комісія 0.7%. Без комісії можна поповнити власною тянучкою.
5. З приводу того чи відразу гроші будуть на рахунку після поповнення тянучкою. Загалом, впродовж 1 дня зарахування, але по регламенту 3 дні може бути. З приводу овердрафту, якщо відразу купити валюту на 3-місячне депо.
Овердрафт це кредитний ліміт. Встановлення кредитного ліміту відсутнє по вашій карті.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3206
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3665 раз.
- Подякували: 5913 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:41
Striker написав:
5. З приводу того чи відразу гроші будуть на рахунку після поповнення тянучкою. Загалом, впродовж 1 дня зарахування, але по регламенту 3 дні може бути.
На практике это обычно занимает около 10 минут.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7819
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6409 раз.
- Подякували: 21408 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:44
Сибарит написав:
На практике это обычно занимает около 10 минут.
Прекрасно. Головне, щоб банк, з якого тягнуть, не блокував за такі перекази, якщо суми немалі.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3206
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3665 раз.
- Подякували: 5913 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Чет 30 січ, 2025 01:14
Striker написав: Сибарит написав:
На практике это обычно занимает около 10 минут.
Прекрасно. Головне, щоб банк, з якого тягнуть, не блокував за такі перекази, якщо суми немалі.
якщо суми немалі, Рада і сама поцікавитися може. (Рік тому) в них кожному клієнту свій накопичувальний ліміт рахувався
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1827 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 04 лют, 2025 17:28
Когда-то с Привата, через П24, можно было без комис вывести деньгу на Радабанк. Сейчас не нахожу в Платежах подобного. Убрали?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2715
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лют, 2025 12:49
Завтра ставки на +0,5% , кому интересно
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3183
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST
, de Montaigne
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|