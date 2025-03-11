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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 бер, 2025 14:01
Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
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Искатель
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:50
Искатель написав:
Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії
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vollena71
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