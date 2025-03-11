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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:01

Валютообмін онлайн

Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:50

  Искатель написав:Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.

В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії
vollena71
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  #<1 ... 55565758
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11.03.2025 13:50
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