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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 55565758 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 2.8 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 25% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Вів 11 бер, 2025 14:01 Валютообмін онлайн Доброго дня старожилам Ради!

Питання:

1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?

2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?

Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий. Искатель Повідомлень: 6310 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1055 раз. Подякували: 4865 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 14:50 Искатель написав: Доброго дня старожилам Ради!

Питання:

1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?

2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?

Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий. Доброго дня старожилам Ради!Питання:1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.

В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії vollena71

Повідомлень: 2796 З нами з: 18.09.13 Подякував: 533 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 15:54 vollena71 написав: Искатель написав: Доброго дня старожилам Ради!

Питання:

1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?

2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?

Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий. Доброго дня старожилам Ради!Питання:1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.

В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії

Дуже дякую за відповідь, тоді, якщо дозволите, ще кілька питань. Тему перечитав, але бачив, що змінюються картки, тому вирішив уточнити.



1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?

2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки? Дуже дякую за відповідь, тоді, якщо дозволите, ще кілька питань. Тему перечитав, але бачив, що змінюються картки, тому вирішив уточнити.1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки? Искатель Повідомлень: 6310 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1055 раз. Подякували: 4865 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 16:09 Искатель написав:

1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?

2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки? 1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки?

Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується. Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується. vollena71

Повідомлень: 2796 З нами з: 18.09.13 Подякував: 533 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 20:38 vollena71 написав: Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується. Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується.



Судячи з тарифів, це - копія "Універсальної" Приватбанку. Вона підходить для того, щоб завести гривню онлайн, тобто для валютообміну на депозит. А от зняття валюти звідки зараз відбувається? Читав, що раніше відкривався якийсь технічний рахунок у валюті для виплати депозиту, з якого наче зняття було без комісії.

А зараз так само? Наче, судячи з Вашого опису, нічого не змінилось.



І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії... Судячи з тарифів, це - копія "Універсальної" Приватбанку. Вона підходить для того, щоб завести гривню онлайн, тобто для валютообміну на депозит. А от зняття валюти звідки зараз відбувається? Читав, що раніше відкривався якийсь технічний рахунок у валюті для виплати депозиту, з якого наче зняття було без комісії.А зараз так само? Наче, судячи з Вашого опису, нічого не змінилось.І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії... Искатель Повідомлень: 6310 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1055 раз. Подякували: 4865 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 21:14 Искатель написав: .



І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії... І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії...

Джерело для відкриття Radscard , Рахунок для повернення коштів Multicard, без комісії зняття в касі з карткою, в банкоматах, до 10к грн в місяць по р2р+до 10к грн в місяць по СЕП Джерело для відкриття Radscard , Рахунок для повернення коштів Multicard, без комісії зняття в касі з карткою, в банкоматах, до 10к грн в місяць по р2р+до 10к грн в місяць по СЕП vollena71

Повідомлень: 2796 З нами з: 18.09.13 Подякував: 533 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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