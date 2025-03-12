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Радабанк
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:01
Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:50
Искатель написав:
Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії
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vollena71
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Додано: Вів 11 бер, 2025 15:54
vollena71 написав: Искатель написав:
Доброго дня старожилам Ради!
Питання:
1. Чи досі зберігається комісія 0,5% на валютообмін онлайн?
2. Я так розумію, ця комісія була на купівлю на 50к. А при відкритті депозиту на 3 місяці вона теж є?
Бо якщо так, то тут валютообмін абсолютно нецікавий.
В кінці лютого при купівлі $ на депозит ніякої комісії не було, зняття в касі з поточного рахунку , що відкрився разом з депозитним і на який впав депозит по завершенні, також без комісії
Дуже дякую за відповідь, тоді, якщо дозволите, ще кілька питань. Тему перечитав, але бачив, що змінюються картки, тому вирішив уточнити.
1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?
2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки?
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:09
Искатель написав:
1. Поповнення онлайн - досі з комісією, так? Тобто лише готівкою заносити?
2. Яку картку відкривати? Раніше радили відкрити паралельно невеликий депозит і під нього видадуть "Депозитну" картку, яку і використовувати для заведення гривні. А як зараз? Яку картку просити у банку і чи потрібно паралельно робити гривневий депозит, так би мовити, "для функціональності" цієї картки?
Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 20:38
vollena71 написав:
Депозитна картка змінилась на Malticard, безготівкове поповнення з рахунків інших банків та р2р з комісією 0,7%, готівкою Не тарифікується, але існує ще Radacard, готівкове і безготівкове поповнення якої Не тарифікується.
Судячи з тарифів, це - копія "Універсальної" Приватбанку. Вона підходить для того, щоб завести гривню онлайн, тобто для валютообміну на депозит. А от зняття валюти звідки зараз відбувається? Читав, що раніше відкривався якийсь технічний рахунок у валюті для виплати депозиту, з якого наче зняття було без комісії.
А зараз так само? Наче, судячи з Вашого опису, нічого не змінилось.
І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії...
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Додано: Вів 11 бер, 2025 21:14
Искатель написав:
.
І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії...
Джерело для відкриття Radscard , Рахунок для повернення коштів Multicard, без комісії зняття в касі з карткою, в банкоматах, до 10к грн в місяць по р2р+до 10к грн в місяць по СЕП
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:35
vollena71 написав: Искатель написав:
.
І ще запитання: якщо виникне бажання відкрити депозит у гривні, для виплати гривні потрібна буде інша картка, не "Радакард"? Бо депозит буде явно більшим, ніж місячний ліміт зняття без комісії...
Джерело для відкриття Radscard , Рахунок для повернення коштів Multicard, без комісії зняття в касі з карткою, в банкоматах, до 10к грн в місяць по р2р+до 10к грн в місяць по СЕП
Тобто щоб тримати депозити у гривні, потрібні будуть дві картки, так: і Радакард, і Мультикард? Я правильно зрозумів?
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