emeta написав:
Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
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