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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01

  emeta написав:
  WallNutPen написав:Имею только мультикард - для депо ее достаточно. Снятие нала ы любом банкомате бесплатно + сэп и р2р по 10к в месяц бесплатно. Пополнение по р2р и налом бесплатно. Мне хватает для текущих потребностей.


Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется

Если тянуть в приложении, то без комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:58

Re: Радабанк

  Искатель написав:Но если хочется сделать безналичный перевод, то придется платить 0,7%, а это уже не интересно
не совсем так - в пределах 10к на сэп в месяц и 10к р2р - внешние переводы с мультикарда в приложении Рады - бесплатны. Для бОльших обьемов комис о котором вы упомянули.
WallNutPen
 
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  #<1 ... 56575859
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