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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01
emeta написав: WallNutPen написав:
Имею только мультикард - для депо ее достаточно. Снятие нала ы любом банкомате бесплатно + сэп и р2р по 10к в месяц бесплатно. Пополнение по р2р и налом бесплатно. Мне хватает для текущих потребностей.
Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:58
Искатель написав:
Но если хочется сделать безналичный перевод, то придется платить 0,7%, а это уже не интересно
не совсем так - в пределах 10к на сэп в месяц и 10к р2р - внешние переводы с мультикарда в приложении Рады - бесплатны. Для бОльших обьемов комис о котором вы упомянули.
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