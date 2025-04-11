emeta написав:
Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:58
Re: Радабанк
Додано: Суб 05 кві, 2025 21:03
карта єПідтримка
Чи Радабанк відкриває карту єПідтримка? На сайті банка немає інформації про це.
Додано: Суб 05 кві, 2025 22:36
Додано: Чет 10 кві, 2025 17:57
Чи дає банк прибуток ?
НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6% річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?
Депозит Яка ставка депозиту допоможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2% річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.
ОВДП Який відсоток річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1% річних.
Додано: Чет 10 кві, 2025 19:51
iurii44 просто цікаво отримати відповідь від такої "вумної" людини - з огляду на те що ви написали хіба краще буде замість розміщення на депо чи в ОВДП людині просто тримати гроші на поточному рахунку до запитання під 0 відсоток чи тримати їх у готівці? Ви це пропонуєте? Чи який сенс вашого допису? Адже користуючись принципом "криткуєш - пропонуй" хотілось би прочитати розумних порад як вчинити коли маєш вільну гривню, яка певний термін буде не потрібна, але через певний час потрібна буде саме гривня? А банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей на мій погляд не потребує
Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:07
Мова давно вже йде не про прибутки, а про мінімізацію збитків.
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