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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01

  emeta написав:
  WallNutPen написав:Имею только мультикард - для депо ее достаточно. Снятие нала ы любом банкомате бесплатно + сэп и р2р по 10к в месяц бесплатно. Пополнение по р2р и налом бесплатно. Мне хватает для текущих потребностей.


Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется

Если тянуть в приложении, то без комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:58

Re: Радабанк

  Искатель написав:Но если хочется сделать безналичный перевод, то придется платить 0,7%, а это уже не интересно
не совсем так - в пределах 10к на сэп в месяц и 10к р2р - внешние переводы с мультикарда в приложении Рады - бесплатны. Для бОльших обьемов комис о котором вы упомянули.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 21:03

карта єПідтримка

Чи Радабанк відкриває карту єПідтримка? На сайті банка немає інформації про це.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 22:36

  justauser написав:Чи Радабанк відкриває карту єПідтримка? На сайті банка немає інформації про це.


А нафига?Что б потом с ихним отбитым финмониторингом разбираться?Почему именно в этом банке?Есть же другие более адекватные.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 17:57

Чи дає банк прибуток ?

НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6% річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?
Депозит Яка ставка депозиту допоможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2% річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.
ОВДП Який відсоток річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1% річних.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:51

iurii44 просто цікаво отримати відповідь від такої "вумної" людини - з огляду на те що ви написали хіба краще буде замість розміщення на депо чи в ОВДП людині просто тримати гроші на поточному рахунку до запитання під 0 відсоток чи тримати їх у готівці? Ви це пропонуєте? Чи який сенс вашого допису? Адже користуючись принципом "криткуєш - пропонуй" хотілось би прочитати розумних порад як вчинити коли маєш вільну гривню, яка певний термін буде не потрібна, але через певний час потрібна буде саме гривня? А банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей на мій погляд не потребує :evil:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:07

  iurii44 написав:НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6% річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?
Депозит Яка ставка депозиту допоможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2% річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.
ОВДП Який відсоток річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1% річних.

Мова давно вже йде не про прибутки, а про мінімізацію збитків. :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:24

  WallNutPen написав:iurii44 просто цікаво отримати відповідь від такої "вумної" людини - з огляду на те що ви написали хіба краще буде замість розміщення на депо чи в ОВДП людині просто тримати гроші на поточному рахунку до запитання під 0 відсоток чи тримати їх у готівці? Ви це пропонуєте? Чи який сенс вашого допису? Адже користуючись принципом "криткуєш - пропонуй" хотілось би прочитати розумних порад як вчинити коли маєш вільну гривню, яка певний термін буде не потрібна, але через певний час потрібна буде саме гривня? А банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей на мій погляд не потребує :evil:


Думати за вас не збирався. Я навів граничні дані що у вас буде збиток чи прибуток від ваших рішень.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:28

nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.
iurii44
 
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