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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:01
emeta написав: WallNutPen написав:
Имею только мультикард - для депо ее достаточно. Снятие нала ы любом банкомате бесплатно + сэп и р2р по 10к в месяц бесплатно. Пополнение по р2р и налом бесплатно. Мне хватает для текущих потребностей.
Там за вход p2p разве нет комиссии?
Её налом пополнять в кассе банка только, кажется
Если тянуть в приложении, то без комиссии.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:58
Искатель написав:
Но если хочется сделать безналичный перевод, то придется платить 0,7%, а это уже не интересно
не совсем так - в пределах 10к на сэп в месяц и 10к р2р - внешние переводы с мультикарда в приложении Рады - бесплатны. Для бОльших обьемов комис о котором вы упомянули.
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Додано: Суб 05 кві, 2025 21:03
Чи Радабанк відкриває карту єПідтримка? На сайті банка немає інформації про це.
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justauser
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Додано: Суб 05 кві, 2025 22:36
justauser написав:
Чи Радабанк відкриває карту єПідтримка? На сайті банка немає інформації про це.
А нафига?Что б потом с ихним отбитым финмониторингом разбираться?Почему именно в этом банке?Есть же другие более адекватные.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 17:57
НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6% річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?
Депозит Яка ставка депозиту допоможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2% річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.
ОВДП Який відсоток річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1% річних.
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iurii44
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:51
iurii44
просто цікаво отримати відповідь від такої "вумної" людини - з огляду на те що ви написали хіба краще буде замість розміщення на депо чи в ОВДП людині просто тримати гроші на поточному рахунку до запитання під 0 відсоток чи тримати їх у готівці? Ви це пропонуєте? Чи який сенс вашого допису? Адже користуючись принципом "криткуєш - пропонуй" хотілось би прочитати розумних порад як вчинити коли маєш вільну гривню, яка певний термін буде не потрібна, але через певний час потрібна буде саме гривня? А банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей на мій погляд не потребує
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:07
iurii44 написав:
НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6%
річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?Депозит
Яка ставка депозиту допоможе тільки
зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2%
річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.ОВДП
Який відсоток річних ОВДП зможе тільки
зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1%
річних.
Мова давно вже йде не про прибутки, а про мінімізацію збитків.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:24
WallNutPen написав:iurii44
просто цікаво отримати відповідь від такої "вумної" людини - з огляду на те що ви написали хіба краще буде замість розміщення на депо чи в ОВДП людині просто тримати гроші на поточному рахунку до запитання під 0 відсоток чи тримати їх у готівці? Ви це пропонуєте? Чи який сенс вашого допису? Адже користуючись принципом "криткуєш - пропонуй" хотілось би прочитати розумних порад як вчинити коли маєш вільну гривню, яка певний термін буде не потрібна, але через певний час потрібна буде саме гривня? А банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей на мій погляд не потребує
Думати за вас не збирався. Я навів граничні дані що у вас буде збиток чи прибуток від ваших рішень.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:28
nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:00
iurii44 написав:
Думати за вас не збирався. Я навів граничні дані що у вас буде збиток чи прибуток від ваших рішень.
Прохати вас за мене думати я і не збирався. Просто хотів зрозуміти навіщо ви "порадували" усіх своїм надзвичайно цінним текстом. Втім за відповідь дякую - вона довела що мій початковий висновок щодо ващого допису не був помилковим. Я про цей:
банальне порівняння розміру інфляції з відсотками по вкладах та ОВДП, що пропонує ринок, суттєвих розумових здібностей ... не потребує
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