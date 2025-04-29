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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 14:39

придбання ОВДП в ДІЯ з Мультікард

Як тарифікується купівля ОВДП в ДІЯ при оплаті з Мультікард?
Дякую.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 07:00

  iurii44 написав:nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.

Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 08:28

  sens написав:
  iurii44 написав:nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.

Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.

Проліт, чи приліт? Чи спершу приліт, а потім проліт?
nord
 
Повідомлень: 575
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:56

Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
Искатель
 
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  #<1 ... 57585960
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