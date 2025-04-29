Як тарифікується купівля ОВДП в ДІЯ при оплаті з Мультікард?
Дякую.
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Додано: Нед 13 кві, 2025 14:39
придбання ОВДП в ДІЯ з Мультікард
Як тарифікується купівля ОВДП в ДІЯ при оплаті з Мультікард?
Дякую.
Додано: Вів 15 кві, 2025 07:00
Додано: Вів 15 кві, 2025 08:28
Додано: Вів 29 кві, 2025 18:56
Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
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