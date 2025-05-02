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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 кві, 2025 14:39
Як тарифікується купівля ОВДП в ДІЯ при оплаті з Мультікард?
Дякую.
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justauser
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Додано: Вів 15 кві, 2025 07:00
iurii44 написав:nord
Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.
Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.
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sens
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Додано: Вів 15 кві, 2025 08:28
sens написав: iurii44 написав:nord
Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.
Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.
Проліт, чи приліт? Чи спершу приліт, а потім проліт?
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nord
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Додано: Вів 29 кві, 2025 18:56
Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
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Искатель
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Додано: Сер 30 кві, 2025 11:45
Искатель написав:
Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
Оскільки відповіді так і не отримав, уточнюю сам.
Сьогодні все зробив, але... Сказали, що готівкою поповнювати треба саме Multicard, а от безготівково кинути на Radacard (сказали, що до 10к - без комісії, це якщо ззовні заводити). Так і зробив. Потім з Radacard перекинув на Мульти, а вже на загальну суму відкрив депозит на 3 місяці.
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Искатель
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:11
Искатель написав: Искатель написав:
Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
Оскільки відповіді так і не отримав, уточнюю сам.
Сьогодні все зробив, але... Сказали, що готівкою поповнювати треба саме Multicard, а от безготівково кинути на Radacard (сказали, що до 10к - без комісії, це якщо ззовні заводити). Так і зробив. Потім з Radacard перекинув на Мульти, а вже на загальну суму відкрив депозит на 3 місяці.
також Мульті (про Радакарт не знаю) в аппці можна поповнити з картки іншого банку без комісії. Чи є якийсь ліміт саме такого поповнення - не пам'ятаю, але саме так поповнював без комісій і більше 10Кгрн.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:38
комусь в аппку приходить новина про новый кешбек по Радакарт, комусь - нi.
Цікаво: до "побутова техніка 5% " належать і ноутбуки смартфони планшети тощо ?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42
flysoulfly написав:
:shock: комусь в аппку приходить новина про новый кешбек по Радакарт, комусь - нi.
Цікаво: до "побутова техніка 5% " належать і ноутбуки смартфони планшети тощо ?
Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.
Категория зависит только от терминала, а с ними случаются чудеса.
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