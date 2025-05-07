RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 14:39

придбання ОВДП в ДІЯ з Мультікард

Як тарифікується купівля ОВДП в ДІЯ при оплаті з Мультікард?
Дякую.
justauser
 
Повідомлень: 33
З нами з: 19.03.25
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 07:00

  iurii44 написав:nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.

Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18091
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 08:28

  sens написав:
  iurii44 написав:nord Найменший збиток в гривні зараз дає ОВДП.

Купили квартиру в жк і зробили ремонт. Здаєте в оренду . Проліт.

Проліт, чи приліт? Чи спершу приліт, а потім проліт?
nord
 
Повідомлень: 575
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:56

Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).
Искатель
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:45

  Искатель написав:Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).

Оскільки відповіді так і не отримав, уточнюю сам.
Сьогодні все зробив, але... Сказали, що готівкою поповнювати треба саме Multicard, а от безготівково кинути на Radacard (сказали, що до 10к - без комісії, це якщо ззовні заводити). Так і зробив. Потім з Radacard перекинув на Мульти, а вже на загальну суму відкрив депозит на 3 місяці.
Искатель
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:11

  Искатель написав:
  Искатель написав:Питання до досвідчених "радоводів".
Якщо відкриваєш депозит у гривні у додатку RB24, дають +1% додатково.
Яка правильна послідовність дій?
1. У відділенні відкрити картку Radacard у гривні.
2. Активувати її (додаток вже є встановлений)
3. Поповнити готівкою. До речі, я ще хочу трохи по P2P додати безготівково.
4. Потім відкрити депозит у додатку.
Я все правильно написав?
Чому питаю, бо колись читав, що якісь картки там за плату відкриваються. А переплачувати банку не хочеться.
5. Відкрити ще Multicard, на яку потім впаде депозит, щоб отримати його готівкою (сума буде більше, ніж 10к, тому по-іншому без комісії не вийде, як я розумію).

Оскільки відповіді так і не отримав, уточнюю сам.
Сьогодні все зробив, але... Сказали, що готівкою поповнювати треба саме Multicard, а от безготівково кинути на Radacard (сказали, що до 10к - без комісії, це якщо ззовні заводити). Так і зробив. Потім з Radacard перекинув на Мульти, а вже на загальну суму відкрив депозит на 3 місяці.
також Мульті (про Радакарт не знаю) в аппці можна поповнити з картки іншого банку без комісії. Чи є якийсь ліміт саме такого поповнення - не пам'ятаю, але саме так поповнював без комісій і більше 10Кгрн.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:38

:shock: комусь в аппку приходить новина про новый кешбек по Радакарт, комусь - нi.
Цікаво: до "побутова техніка 5% " належать і ноутбуки смартфони планшети тощо ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42

  flysoulfly написав::shock: комусь в аппку приходить новина про новый кешбек по Радакарт, комусь - нi.
Цікаво: до "побутова техніка 5% " належать і ноутбуки смартфони планшети тощо ?

Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.
Категория зависит только от терминала, а с ними случаются чудеса.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6429 раз.
Подякували: 21507 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:16

  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Це вже міскодінг і можна по шапці отримати за таке :D
Boundless
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 15:10

  Boundless написав:
  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Це вже міскодінг і можна по шапці отримати за таке :D



а як наприклад величезні супермаркети мають ставити МСС якщо в них асортимент від і ДО?
greenozon
 
Повідомлень: 16553
З нами з: 01.06.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
  #<1 ... 58596061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, moveton, tarasum і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14151)
07.05.2025 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.