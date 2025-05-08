Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.greenozon написав:
а як наприклад величезні супермаркети мають ставити МСС якщо в них асортимент від і ДО?
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив