RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 15:57

  greenozon написав:
  Boundless написав:
  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Це вже міскодінг і можна по шапці отримати за таке :D



а як наприклад величезні супермаркети мають ставити МСС якщо в них асортимент від і ДО?
Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 27.04.10
Подякував: 160 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:44

  Visky написав:
  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив

які МСС в саме Радабанку кешбечаться як "побутова техніка" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, Sense Bank і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8518)
08.05.2025 13:35
Sense Bank (14181)
08.05.2025 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.