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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 15:57
greenozon написав: Boundless написав: Сибарит написав:
Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.
Це вже міскодінг і можна по шапці отримати за таке
а як наприклад величезні супермаркети мають ставити МСС якщо в них асортимент від і ДО?
Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:44
Visky написав: Сибарит написав:
Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.
Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив
які МСС в саме Радабанку
кешбечаться як "побутова техніка" ?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08
flysoulfly написав:
які МСС в саме Радабанку кешбечаться як "побутова техніка" ?
4812, 5045, 5722, 5732, 5734, 5735, 5946, 5978, 5997, 7372, 7379, 7622, 7623, 7629, 7631
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Додано: Чет 08 тра, 2025 15:46
Від їх кредитки без ліміту якась користь є?
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chipmunk
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Додано: Чет 08 тра, 2025 16:11
chipmunk написав:
Від їх кредитки без ліміту якась користь є?
О какой конкретно кредитке речь? Если вы имели в виду - Радакард - то кешбек - пока по многим позициям выше чем у других банков, в т.ч. "за свои"
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:55
WallNutPen так, радакард
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:16
Не всі закордонні і-магазини приймають оплату картою Ради, плюються.
В банці не можуть допомогти, причини "не розуміють".
Оплата картами інших банків проходить
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Visky
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