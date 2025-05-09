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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 15:57

  greenozon написав:
  Boundless написав:
  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Це вже міскодінг і можна по шапці отримати за таке :D



а як наприклад величезні супермаркети мають ставити МСС якщо в них асортимент від і ДО?
Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:44

  Visky написав:
  Сибарит написав:Бытовой техникой станет даже колбаса, если Вы ее купите в магазине бытовой техники. А пылесос, купленный в гастрономе станет продуктами.

Якщо продуктовий супермаркет - ставлять "продукти", їхні фірмові онлайн-доставки також, от тільки НКБ на останні не нараховується.
Взагалі, запитання: який у вас МСС? приводить до ступору персонал або відповідника і-нет магазину, вирячені очі, вони вперше це чують.
Позаминулого міс. запитав в ІМ Ашан які МСС для 2-х фірмових типів доставок. Зареєстрували звернення, відправили по відділах. Відповідь прислали майже за міс і НЕПРАВИЛЬНУ! Щоб дізнатись МСС зробив фейкове замовлення, просимулювавши оплату з свідомо невірним СВВ, щоб подивитися МСС в банківському повідомлені Сенса. Ще Глобус прописує. Юнекс припинив

які МСС в саме Радабанку кешбечаться як "побутова техніка" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08

Re: Радабанк

  flysoulfly написав:які МСС в саме Радабанку кешбечаться як "побутова техніка" ?
4812, 5045, 5722, 5732, 5734, 5735, 5946, 5978, 5997, 7372, 7379, 7622, 7623, 7629, 7631
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:46

Re: Радабанк

Від їх кредитки без ліміту якась користь є?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 16:11

  chipmunk написав:Від їх кредитки без ліміту якась користь є?

О какой конкретно кредитке речь? Если вы имели в виду - Радакард - то кешбек - пока по многим позициям выше чем у других банков, в т.ч. "за свои"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:55

WallNutPen так, радакард
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:16

Re: Радабанк

Не всі закордонні і-магазини приймають оплату картою Ради, плюються.
В банці не можуть допомогти, причини "не розуміють".
Оплата картами інших банків проходить
Visky
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