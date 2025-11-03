може прізвище-ім'я збігаються з якимось підсанкційним. Деякі банки за таке одразу в касі тригеряться на блок.Искатель написав:Сибарит написав:
Додано: Вів 26 сер, 2025 11:37
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:43
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:24
Аппка після оновлення: в деталях категорій кешбеків половина кодів мсс показує не 4 , а 3 цифри
Додано: Нед 02 лис, 2025 15:12
Я поймал другую фичу - при открытии депо "Заощаджений" где минимальая сумма 100 грн. - при наличии на карте ровно 100 грн. вначале писало "не достатньо коштів" потом когда докинул гривеньку - пустило оформлять, даже сформировало договор (правда смущало что в договоре много не заполненных реквизитов), но в итоге на последнем этапе выдало "Помилка! НЕ ВІРНА дата закінчення". Кому именно оказалась та дата не верной - не пояснило. В принципе дата как дата - рабочий день - пятница. Поменял на день раньше - та же АПШЫБКА. В общем не знаю о чем думал банк выкатывая такое сырое обновление.
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:39
Re: Радабанк
Похоже, поменяли программу депозитов. Раньше можно было поставить галочки и легко выбрать нужный. А сейчас посмотрела с выплатами каждый месяц, и если перейти к подробностям, написано, что выплаты в конце срока.
Что-то намудрили, лучше вернуть, как было.
Додано: Пон 03 лис, 2025 08:46
В итоге сегодня стало ясно, что банк снизил на 1 % ставки по всем срочным депо (недельный не трогали) но по двум видам депозитам придумал типа акцию - после оформления нового депо сроком от 3 мес. надо потрусить телефоном и выиграть надбавку от 1 до 3,2% годовых (акция в честь 32 летия банка). Поэтому для вкладов максимальный и выгодный по сути мало что поменялось (минимум 1% надбавки за трусилку банк якобы гарантирует), ну а для "заощадженого" получается чисто "минус 1%". Но при этом открыть по прежнему не дает (не вірна дата закінчення). Клоуны
