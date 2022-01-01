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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:18
РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
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iurii44
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Суб 26 бер, 2022 13:53
klug