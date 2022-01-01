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Обслуговування в українських
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:18

Re: РВС Банк

РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
iurii44
 
Повідомлень: 939
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