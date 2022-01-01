РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:18
Re: РВС Банк
РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
Додано: Нед 27 бер, 2022 09:38
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:07
Re: РВС Банк
Невже запрацював додаток-онлайн? Ау, есть, кто с РВС-кой дружит?
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:19
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:32
Re: РВС Банк
Все как обычно, скачай с плеймаркета, а дальше додаток сам все распросит., Следуй инструкции..
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:38
мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже...
до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
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