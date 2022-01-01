РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:18
РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
iurii44
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Додано: Нед 27 бер, 2022 09:38
iurii44 написав:
РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
в Киеве , не актуально , инфляция еще не очевидна , учитывая что результат войны еще не предрешен
sens
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:07
Невже запрацював додаток-онлайн? Ау, есть, кто с РВС-кой дружит?
Incasso
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:19
Incasso написав:
Невже запрацював додаток-онлайн? Ау, есть, кто с РВС-кой дружит?
а що треба щоб в ньому зареєструватись?
greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:32
Все как обычно, скачай с плеймаркета, а дальше додаток сам все распросит., Следуй инструкции..
Incasso
Повідомлень: 39
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:38
мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже...
до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online
greenozon
Повідомлень: 13219
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Додано: Суб 16 кві, 2022 05:50
greenozon написав:
мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже...
до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online
Картку бачить,депозит з поповнення також,операції не доступно, отаке
sens
Повідомлень: 12834
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Подякували: 729 раз.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 07:56
sens написав: greenozon написав:
мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже...
до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online
Картку бачить,депозит з поповнення також,операції не доступно, отаке
Воно й було не доступне від самого початку. Додаток сирий, недороблений
Rimlyanin1
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