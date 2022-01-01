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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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РВС Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:18

Re: РВС Банк

РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:38

  iurii44 написав:РВС с 25.03.22г понизил ставки по депо для физлиц.
Решение непонятное, учитывая рост инфляции.

в Киеве , не актуально , инфляция еще не очевидна , учитывая что результат войны еще не предрешен
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:07

Re: РВС Банк

Невже запрацював додаток-онлайн? Ау, есть, кто с РВС-кой дружит?
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:19

  Incasso написав:Невже запрацював додаток-онлайн? Ау, есть, кто с РВС-кой дружит?


а що треба щоб в ньому зареєструватись?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:32

Re: РВС Банк

Все как обычно, скачай с плеймаркета, а дальше додаток сам все распросит., Следуй инструкции..
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:38

мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже... :oops:

до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 05:50

  greenozon написав:мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже... :oops:

до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online

Картку бачить,депозит з поповнення також,операції не доступно, отаке
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:56

Re: РВС Банк

sens написав:
  greenozon написав:мда... завантажив додаток із плеймаркета
запустив, а воно сходу копен-дупен робить
--
Ваш пристрій не пройшов
перевірку безпеки. Можливо,
встановлено небезпечні додатки.
ОК
--
і закривається,
які саме додатки воно не каже... :oops:

до речі тут дуже класна секція питань-відповідей
https://rwsbank.com.ua/rws-online

Картку бачить,депозит з поповнення також,операції не доступно, отаке
Воно й було не доступне від самого початку. Додаток сирий, недороблений
Rimlyanin1
 
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Скажите, какие есть варианты выйти безналом с депозитки-простора?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 05:56

  la9 написав:Скажите, какие есть варианты выйти безналом с депозитки-простора?

Если укркарт работает,то на карту другого банка или выходить в нал через банкомат
sens
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