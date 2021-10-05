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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:36
sens написав:
Если укркарт работает,то на карту другого банка
А узнать, работает или нет - только пробовать? Не знаете, какие лимиты? Мне бы старый фонд вывести.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 06:38
Коллеги, подскажите, есть сейчас рабочий способ сдернуть с простора-депозитки грн?
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