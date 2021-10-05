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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:36

Re: РВС Банк

  sens написав:Если укркарт работает,то на карту другого банка
А узнать, работает или нет - только пробовать? Не знаете, какие лимиты? Мне бы старый фонд вывести.
la9
 
Повідомлень: 2229
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:38

Коллеги, подскажите, есть сейчас рабочий способ сдернуть с простора-депозитки грн?
la9
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 02.07.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
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+ Додати
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