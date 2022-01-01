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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:36
sens написав:
Если укркарт работает,то на карту другого банка
А узнать, работает или нет - только пробовать? Не знаете, какие лимиты? Мне бы старый фонд вывести.
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la9
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Додано: Нед 01 тра, 2022 06:38
Коллеги, подскажите, есть сейчас рабочий способ сдернуть с простора-депозитки грн?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 04:03
РВС сейчас дает тянуть карточки по депозиту Коммунальный?
Обещали также, что потом можно будет вытащить и за предыдущие месяцы, когда отделения не работали. Дают в результате вытащить?
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candidat
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Додано: Чет 05 тра, 2022 05:18
candidat написав:
РВС сейчас дает тянуть карточки по депозиту Коммунальный?
Обещали также, что потом можно будет вытащить и за предыдущие месяцы, когда отделения не работали. Дают в результате вытащить?
В отделении видел коробку с карточками на видном месте. Наверное, дают тянуть...
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darmet
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:55
Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?
Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?
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la9
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:35
la9 написав:
Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?
Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?
Если на карту, или на счёт?
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sens
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:16
sens написав: la9 написав:
Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?
Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?
Если на карту, или на счёт?
На счёт 2630. 0.7 процента
В общем, снял через отп. 100К за день, 5К за операцию. Без комисса. И в отделение ехать не пришлось
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la9
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П'ят 06 тра, 2022 15:29
fadiha
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