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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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РВС Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:36

Re: РВС Банк

  sens написав:Если укркарт работает,то на карту другого банка
А узнать, работает или нет - только пробовать? Не знаете, какие лимиты? Мне бы старый фонд вывести.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:38

Коллеги, подскажите, есть сейчас рабочий способ сдернуть с простора-депозитки грн?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 04:03

РВС сейчас дает тянуть карточки по депозиту Коммунальный?
Обещали также, что потом можно будет вытащить и за предыдущие месяцы, когда отделения не работали. Дают в результате вытащить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 05:18

  candidat написав:РВС сейчас дает тянуть карточки по депозиту Коммунальный?
Обещали также, что потом можно будет вытащить и за предыдущие месяцы, когда отделения не работали. Дают в результате вытащить?

В отделении видел коробку с карточками на видном месте. Наверное, дают тянуть...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:55

Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?

Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:35

  la9 написав:Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?

Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?

Если на карту, или на счёт?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:16

  sens написав:
  la9 написав:Ранее банк брал комис за выдачу депо, если тело пришло безналом. Сейчас также берет?

Это только при условии снятия через кассу? Или и через банкомат?

Если на карту, или на счёт?

На счёт 2630. 0.7 процента
В общем, снял через отп. 100К за день, 5К за операцию. Без комисса. И в отделение ехать не пришлось
la9
 
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