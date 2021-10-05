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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:39

Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
Webracer
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
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  #<1 ... 5678
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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