Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 15:39
Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
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