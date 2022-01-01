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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:39

Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:09

РВС как напишет, так ни черта не понятно.
20+0.5% годовых от суммы депозита. Это как? Всё-таки годовых или от суммы депозита? Ладно бы если бы речь шла о депозите на год, то было бы без разницы, но Переможний и Військовий на 3 и 1 месяц соответственно.
Если верить их калькулятору, то от депозита получается. Но сами же пишут, что "розрахунок має довідковий характер".
Не первый раз встречаю подобную инициативу, но, если не ошибаюсь, у других банков было, что сам банк часть того, что сам наварит на наших депозитах, отдает ВСУ. Я правильно понимаю, что РВС за наш счет собрался отчтсления делать? Если так, тогда ж реальные ставки далеко не 20 и 18% соответственно.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:13

RwS bank пропонує депозит «Військовий» терміном на 1 місяць під 18% річних, за депозитом «Переможний» терміном на 3 місяці платять 20% річних, без обмеження щодо суми вкладів. Що пропонує банк своїм клієнтам зараз, в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла голова правління RwS bank Оксана Котляревська.

Реалії діяльності банківського сектору в умовах воєнного часу
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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