Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 15:39
Яку картку дають при відкритті депозиту?
Чи є комісія на поповнення дпної картки з іншого банку?
Чи є комісія на зняття коштів з депозиту?
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:09
РВС как напишет, так ни черта не понятно.
20+0.5% годовых от суммы депозита. Это как? Всё-таки годовых или от суммы депозита? Ладно бы если бы речь шла о депозите на год, то было бы без разницы, но Переможний и Військовий на 3 и 1 месяц соответственно.
Если верить их калькулятору, то от депозита получается. Но сами же пишут, что "розрахунок має довідковий характер".
Не первый раз встречаю подобную инициативу, но, если не ошибаюсь, у других банков было, что сам банк часть того, что сам наварит на наших депозитах, отдает ВСУ. Я правильно понимаю, что РВС за наш счет собрался отчтсления делать? Если так, тогда ж реальные ставки далеко не 20 и 18% соответственно.
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:13
RwS bank пропонує депозит «Військовий» терміном на 1 місяць під 18% річних, за депозитом «Переможний» терміном на 3 місяці платять 20% річних, без обмеження щодо суми вкладів. Що пропонує банк своїм клієнтам зараз, в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла голова правління RwS bank Оксана Котляревська.
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